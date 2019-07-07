Третий подозреваемый мог готовить покушение на Скрипаля в Швейцарии - расследование

Генерал-майор ГРУ РФ Денис Сергеев (агентурное имя Сергей Федотов), третий причастный к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, не менее 5 раз летал в Швейцарию в 2016-2018 годах, где принимал участие в различных операциях.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и швейцарской медиагруппы Tamedia.

Авторы расследования проанализировали данные биллинга телефонов Сергеева.

Отмечается, что во время первой поездки в ноябре 2016 года он неделю находился в Цюрихе. Через некоторое время после его отъезда туда приехали Руслан Боширов и Александр Петров (настоящие имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин), обвиняемые властями Великобритании в отравлении Скрипалей.

В расследовании подчеркивается, что в сентябре-октябре 2017 года Сергеев несколько раз ездил в Лозанну, где посетил Федеральную политехническую школу Лозанны, штаб-квартиру WADA (Всемирное антидопинговое агентство - ред.) и район, где находится "множество государственных лабораторий".

Кроме этого, он присутствовал на лекции бывшего посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.

Как свидетельствуют данные биллинга, во время третьей поездки в Швейцарию в октябре-ноябре 2017 года, Сергеев встречался с Бошировым и Чепигой.

Журналисты не установили цели операции сотрудников ГРУ, но отметили, что они посетили район лыжного курорта Шамони. В декабре все трое снова одновременно находились в Швейцарии.

В января 2018 года Сергеев в последний раз приехал в Женеву. Подчеркивается, что за два дня он 14 раз звонил своему куратору, с которым, по данным журналистов, общался во время операции по отравлению Скрипалей.

"Эти передвижения Сергеева показывают его живой интерес к штаб-квартирам международных спортивных организаций, прежде всего WADA. Всемирное антидопинговое агентство неоднократно становилось жертвой хакеров ГРУ, но в случае с Сергеевым речь может идти не только о кибератаке, но и о покушении на убийство" , - говорится в расследовании.

Журналисты считают, что целью группы Сергеева могли быть информаторы WADA об использовании Россией допинга, такие, например, как директор Антидопингового центра Григорий Родченков (который уехал из РФ) и его заместитель Тимофей Соболевский.

"Интересно, что после октябрьского приезда Сергеева в Швейцарию в 2017 году в WADA заявили о получении ценной информации об участии российских госорганов в допинг-программе", - пишут расследователи.

"Британский журналист Марк Урбан, который брал несколько интервью в Скрипаля, писал в своей книге, что в конце июня или начале июля тот отменил интервью, чтобы поехать в Швейцарию на встречу с представителями местных спецслужб. Если эта встреча действительно была, возможно, она была не единственной.

Не исключено, что в Швейцарии группа Сергеева пыталась установить, какого рода информацию Скрипаль передает швейцарским спецслужбам и уже тогда готовила покушение на него.

Отравление Скрипача произошло 4 марта, всего лишь через два месяца после последнего визита группы Сергеева в Швейцарию", - отмечают журналисты.

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