Третий подозреваемый мог готовить покушение на Скрипаля в Швейцарии - расследование
Генерал-майор ГРУ РФ Денис Сергеев (агентурное имя Сергей Федотов), третий причастный к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, не менее 5 раз летал в Швейцарию в 2016-2018 годах, где принимал участие в различных операциях.
Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и швейцарской медиагруппы Tamedia.
Авторы расследования проанализировали данные биллинга телефонов Сергеева.
Отмечается, что во время первой поездки в ноябре 2016 года он неделю находился в Цюрихе. Через некоторое время после его отъезда туда приехали Руслан Боширов и Александр Петров (настоящие имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин), обвиняемые властями Великобритании в отравлении Скрипалей.
В расследовании подчеркивается, что в сентябре-октябре 2017 года Сергеев несколько раз ездил в Лозанну, где посетил Федеральную политехническую школу Лозанны, штаб-квартиру WADA (Всемирное антидопинговое агентство - ред.) и район, где находится "множество государственных лабораторий".
Кроме этого, он присутствовал на лекции бывшего посла США в Швейцарии Сьюзан Левин.
Как свидетельствуют данные биллинга, во время третьей поездки в Швейцарию в октябре-ноябре 2017 года, Сергеев встречался с Бошировым и Чепигой.
Журналисты не установили цели операции сотрудников ГРУ, но отметили, что они посетили район лыжного курорта Шамони. В декабре все трое снова одновременно находились в Швейцарии.
В января 2018 года Сергеев в последний раз приехал в Женеву. Подчеркивается, что за два дня он 14 раз звонил своему куратору, с которым, по данным журналистов, общался во время операции по отравлению Скрипалей.
"Эти передвижения Сергеева показывают его живой интерес к штаб-квартирам международных спортивных организаций, прежде всего WADA. Всемирное антидопинговое агентство неоднократно становилось жертвой хакеров ГРУ, но в случае с Сергеевым речь может идти не только о кибератаке, но и о покушении на убийство" , - говорится в расследовании.
Журналисты считают, что целью группы Сергеева могли быть информаторы WADA об использовании Россией допинга, такие, например, как директор Антидопингового центра Григорий Родченков (который уехал из РФ) и его заместитель Тимофей Соболевский.
"Интересно, что после октябрьского приезда Сергеева в Швейцарию в 2017 году в WADA заявили о получении ценной информации об участии российских госорганов в допинг-программе", - пишут расследователи.
"Британский журналист Марк Урбан, который брал несколько интервью в Скрипаля, писал в своей книге, что в конце июня или начале июля тот отменил интервью, чтобы поехать в Швейцарию на встречу с представителями местных спецслужб. Если эта встреча действительно была, возможно, она была не единственной.
Не исключено, что в Швейцарии группа Сергеева пыталась установить, какого рода информацию Скрипаль передает швейцарским спецслужбам и уже тогда готовила покушение на него.
Отравление Скрипача произошло 4 марта, всего лишь через два месяца после последнего визита группы Сергеева в Швейцарию", - отмечают журналисты.
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Напоминаем:
- Ранее в расследовании Bellingcat и The Insider говорилось, что сотрудник ГРУ Денис Сергеев (агентурное имя Сергей Федотов), третий причастный к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, руководил операцией из Лондона и постоянно отчитывался перед куратором из Москвы.
- 66-летнего Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Они были доставлены в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери.
- Юлию Скрипаль выписали 9 апреля и переместили в безопасное место. Она передала СМИ видеообращение.
- Бывший разведчик Сергей Скрипаль после покушения ни разу не появлялся в СМИ или на публике.
- 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.
- Журналисты узнали, что один из подозреваемых в отравлении скрипача, называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".
- Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.
- Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.
- Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".
- Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.
- Позже стало известно о еще одном российском подозреваемом, известном под вымышленным именем "Сергей Федотов".
- В феврале 2019 года полиция Великобритании заявила, что ведет расследование в отношении еще двух российских агентов, подозреваемых в отравлении в Солсбери. Общее количество возможных российских участников попытки убийства Скрипалей составляет пять человек.