"Слуга народа" обжаловала решение суда о повторной жеребьевке партий

Партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке для определения порядкового номера партий в избирательном бюллетене.

Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

В партии подчеркивают, что изменения номеров в списках могут иметь "крайне негативные последствия".

Среди таких последствий "Слуга народа" называет:

искажения воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях;

невозможность перепечати избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможность проведения голосования на внеочередных выборах 21 июля;

безрезультатные и безвозвратные расходы средств госбюджета, средств избирательных фондов политических партий.

Напомним: