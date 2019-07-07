"Слуга народа" обжаловала решение суда о повторной жеребьевке партий
Партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке для определения порядкового номера партий в избирательном бюллетене.
Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
В партии подчеркивают, что изменения номеров в списках могут иметь "крайне негативные последствия".
Среди таких последствий "Слуга народа" называет:
искажения воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях;
невозможность перепечати избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможность проведения голосования на внеочередных выборах 21 июля;
безрезультатные и безвозвратные расходы средств госбюджета, средств избирательных фондов политических партий.
Напомним:
- Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий.
- 26 июня ЦВК провела жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду. В жеребьевке приняли участие 21 партия.
- 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили "Движение новых сил".
- 29 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонилапелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили.
- 30 июня ЦИК внесла партию "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень под номером 22.
- Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что решение суда о пережеребьевке парий для определения их номеров в бюллетене может сорвать парламентские выборы, запланированные на 21 июля.