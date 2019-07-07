"Слуга народа" обжаловала решение суда о повторной жеребьевке партий

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Воскресенье, 7 июля 2019, 02:53

Партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке для определения порядкового номера партий в избирательном бюллетене.

Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

В партии подчеркивают, что изменения номеров в списках могут иметь "крайне негативные последствия".

Среди таких последствий "Слуга народа" называет:

искажения воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях;

невозможность перепечати избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможность проведения голосования на внеочередных выборах 21 июля;

безрезультатные и безвозвратные расходы средств госбюджета, средств избирательных фондов политических партий.

Напомним:

  • Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий.
  • 26 июня ЦВК провела жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду. В жеребьевке приняли участие 21 партия.
  • 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили "Движение новых сил".
  • 29 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонилапелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили.
  • 30 июня ЦИК внесла партию "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень под номером 22.
  • Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что решение суда о пережеребьевке парий для определения их номеров в бюллетене может сорвать парламентские выборы, запланированные на 21 июля.

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Темы: Слуга народа виборы суд


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