ООС: Боевики били по артиллерии, БМП и минометов, есть раненые

За прошедшие сутки боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 5 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 7 июля.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции ОС: возле Широкиного, Лебединского, Марьинки, окрестности Павлополя, в районе Богдановки, возле Водяного, Гнутового, Старогнатовки, окрестности Пищевика, в районе Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 10 раз: возле Хутора Вольного, Новотошковского, Новолуганского, окрестности Зайцевого, возле Новгородского, в районе Южного, возле Светлодарска, окрестности н.п. Шумы.

По данным разведки, 6 июля трех оккупантов уничтожено.

"С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: дважды возле Широкиного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза:

неподалеку Новолуганского, возле Новоалександровки, окрестности Золотого-4", - говорится в отчете.