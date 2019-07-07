ООС: Боевики били по артиллерии, БМП и минометов, есть раненые

236 просмотров
Воскресенье, 7 июля 2019, 07:46

За прошедшие сутки боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 5 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 7 июля.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции ОС: возле Широкиного, Лебединского, Марьинки, окрестности Павлополя, в районе Богдановки, возле Водяного, Гнутового, Старогнатовки, окрестности Пищевика, в районе Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 10 раз: возле Хутора Вольного, Новотошковского, Новолуганского, окрестности Зайцевого, возле Новгородского, в районе Южного, возле Светлодарска, окрестности н.п. Шумы.

По данным разведки, 6 июля трех оккупантов уничтожено.

"С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: дважды возле Широкиного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза:
неподалеку Новолуганского, возле Новоалександровки, окрестности Золотого-4", - говорится в отчете.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС боевые действия


powered by lun.ua
Материалы по теме
В штабе отчитались о результатах разминирований с начала ООС 7 июля 2019, 01:53
Боевики нарушили режим "тишины" семь раз 6 июля 2019, 19:52
Война на востоке: пострадало 6 украинских военных 6 июля 2019, 07:50
Все новости
Главные новости
В Одессу доставили первую в истории Украины партию нефти из США
Дело MH17: Журналисты нашли видео, на котором боевик рассказал, что прятал ЗРК "БУК"
Третий подозреваемый мог готовить покушение на Скрипаля в Швейцарии - расследование
Комитет ПА ОБСЕ призвал РФ вывести войска из Украины и вернуть Крым
Все новости
соцсети

Странные вещи, которые блогеры "впаривают" в Instagram

Фото

Истории людей, которые ежедневно носят историческую одежду

здоровье

Чем вредит кофе, от чего оно спасает и сколько его лучше пить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів