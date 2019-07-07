"Слуга народа" создаст в ВР комитет по оккупированным территориям – кандидат

Партия "Слуга народа" будет инициировать в Верховной Раде 9 созыва создание комитета по оккупированным территориям.

Об этом сообщил 20-й номер списка партии, советник президента по экономическим вопросам Даниил Гетманцев в эфире телеканала ATR.

"Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. И те, и другие территории оккупированы. Мы, к слову, хотим создать в Верховной Раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны", — сказал он.

Гетманцев также считает, что, отключая водоснабжение Крыму, Украина вредит своим гражданам.

"На сегодняшний день у нас в партии не сформирована позиция по этому вопросу. Лично я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", — заявил советник президента.