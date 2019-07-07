Зеленский: Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть моряков

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что он и его команда делают всё для скорейшего освобождения удерживаемых в плену в РФ украинских военных моряков.

Об этом он заявил в воскресенье в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019", передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - сказал президент.

Зеленский также поприветствовал участников учений "Си Бриз" и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины.

Он указал, что в учениях участвуют около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран мира.

Позже пресс-служба президента сообщила, что Зеленский также вручил семи украинским военным морякам государственные награды.

Отличия получили лейтенант Руслан Люшуков, капитан 2-го ранга Владимир Бельский, капитан-лейтенант Василий Гирба, капитан 2-го ранга Андрей Агапитов, капитан 1-го ранга Анатолий Квасов, капитан 3-го ранга Вячеслав Симоненко и мичман Даниил Махивский.

Кроме того, Зеленский принял участие в церемонии присвоения почетного наименования "Имени контр-адмирала Михаила Белинского" 36-й отдельной бригаде морской пехоты, а также "Имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного" - Военно-морскому лицею.

Президент также посетил места стоянки фрегата "Торонто" ВМС Канады, эсминца "Дункан" ВМС Великобритании, украинского десантно-штурмового катера "Станислав", а также фрегата "Гетман Сагайдачный" ВМС Вооруженных сил Украины.

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