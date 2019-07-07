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Зеленский: Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть моряков

Воскресенье, 7 июля 2019, 09:52
Зеленский: Мы работаем днем и ночью, чтобы вернуть моряков
Twitter Зеленского

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что он и его команда делают всё для скорейшего освобождения удерживаемых в плену в РФ украинских военных моряков.

Об этом он заявил в воскресенье в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019", передает "Интерфакс-Украина".

 

"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - сказал президент.

 

Зеленский также поприветствовал участников учений "Си Бриз" и отметил поддержку международных партнеров в укреплении ВМС Украины.

Он указал, что в учениях участвуют около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран мира.

Позже пресс-служба президента сообщила, что Зеленский также вручил семи украинским военным морякам государственные награды.

Отличия получили лейтенант Руслан Люшуков, капитан 2-го ранга Владимир Бельский, капитан-лейтенант Василий Гирба, капитан 2-го ранга Андрей Агапитов, капитан 1-го ранга Анатолий Квасов, капитан 3-го ранга Вячеслав Симоненко и мичман Даниил Махивский.

Кроме того, Зеленский принял участие в церемонии присвоения почетного наименования "Имени контр-адмирала Михаила Белинского" 36-й отдельной бригаде морской пехоты, а также "Имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного" - Военно-морскому лицею.

Президент также посетил места стоянки фрегата "Торонто" ВМС Канады, эсминца "Дункан" ВМС Великобритании, украинского десантно-штурмового катера "Станислав", а также фрегата "Гетман Сагайдачный" ВМС Вооруженных сил Украины.

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 

Темы: Зеленскийморякипленные
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