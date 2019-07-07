Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе мужчина захватил двух заложниц в финучреждении, их освободили

Воскресенье, 7 июля 2019, 14:10
В Одессе мужчина захватил двух заложниц в финучреждении, их освободили
Громадське

В Одессе проводилась спецоперация по освобождению двух работниц финансового учреждения, которых взял в заложники неизвестный.

Как сообщает полиция области, происшествие случилось в Суворовском районе города.

 

"Спецоперация завершена. Полицейские освободили двух работниц финучреждения. Их каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

 

В полиции добавили, что со злоумышленником, в 1994 г. р., работают правоохранители.

Происшествие квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).

 

На месте происшествия находилось руководство полиции области, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные.

С нарушителем велись переговоры.

Как сообщает местное издание "Думская", впоследствии полицейские взяли штурмом финучреждение.

"Неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка. Требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов", - пишет издание.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: