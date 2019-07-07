В Одессе мужчина захватил двух заложниц в финучреждении, их освободили

В Одессе проводилась спецоперация по освобождению двух работниц финансового учреждения, которых взял в заложники неизвестный.

Как сообщает полиция области, происшествие случилось в Суворовском районе города.

"Спецоперация завершена. Полицейские освободили двух работниц финучреждения. Их каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что со злоумышленником, в 1994 г. р., работают правоохранители.

Происшествие квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).

На месте происшествия находилось руководство полиции области, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные.

С нарушителем велись переговоры.

Заручниці в Одесі: після трьохгодинних перемовин поліція затримала нападника, який тримав у заручниках двох працівниць установи швидкозайму. Він вимагав $1 млн і гелікоптер pic.twitter.com/Bx1wXcq4uU — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 7 липня 2019 р.

Как сообщает местное издание "Думская", впоследствии полицейские взяли штурмом финучреждение.

"Неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка. Требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов", - пишет издание.