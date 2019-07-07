В Одессе мужчина захватил двух заложниц в финучреждении, их освободили
В Одессе проводилась спецоперация по освобождению двух работниц финансового учреждения, которых взял в заложники неизвестный.
Как сообщает полиция области, происшествие случилось в Суворовском районе города.
"Спецоперация завершена. Полицейские освободили двух работниц финучреждения. Их каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что со злоумышленником, в 1994 г. р., работают правоохранители.
Происшествие квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).
На месте происшествия находилось руководство полиции области, следственно-оперативная группа ГУНП и патрульные.
С нарушителем велись переговоры.
Заручниці в Одесі: після трьохгодинних перемовин поліція затримала нападника, який тримав у заручниках двох працівниць установи швидкозайму. Він вимагав $1 млн і гелікоптер pic.twitter.com/Bx1wXcq4uU— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 7 липня 2019 р.
Как сообщает местное издание "Думская", впоследствии полицейские взяли штурмом финучреждение.
"Неизвестный зашел, закрыл двери, приставил к горлу одной из двух сотрудниц нож. Сработала тревожная кнопка. Требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов", - пишет издание.
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