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ЦИК поручила передать бюллетени на округа

Воскресенье, 7 июля 2019, 15:44

ЦИК уполномочила государственное предприятие специальной связи от имени комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней соответствующим окружным избирательным комиссиям.

Такое решение было принято на заседании Центризбиркома в воскресенье, сообщает пресс-служба комиссии.

"ЦИК уполномочила Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия от имени комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий.
  • Центральная избирательная комиссия заявила, что новая жеребьевка партий для определения их номеров в бюллетене сделает невозможным своевременную печать и доставку бюллетеней.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборы
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