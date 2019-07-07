ЦИК поручила передать бюллетени на округа
ЦИК уполномочила государственное предприятие специальной связи от имени комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней соответствующим окружным избирательным комиссиям.
Такое решение было принято на заседании Центризбиркома в воскресенье, сообщает пресс-служба комиссии.
"ЦИК уполномочила Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия от имени комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.
Напомним:
- Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий.
- Центральная избирательная комиссия заявила, что новая жеребьевка партий для определения их номеров в бюллетене сделает невозможным своевременную печать и доставку бюллетеней.
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