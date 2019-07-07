Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неделя начнется с грозами и дождями, ночью "подморозит"

Воскресенье, 7 июля 2019, 18:51
Неделя начнется с грозами и дождями, ночью подморозит

В начале недели в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и грозы.

По данным Укргидрометцентра, 8 июля осадки не ожидаются только на северо-западе, в Киевской, Житомирской и Черниговской.

Днем в понедельник на западе и в центре обещают +20...+23, на востоке до +25, на юго-востоке и юге до +27...+27 градусов.

 
прогноз погоды на 8 июля


9 июля дожди ожидаются на западе, севере страны, а также в Одесской и Николаевской областях.

Ночью синоптики прогнозируют снижение температуры на севере, в центре и на западе до +10...+13 градусов, до +8...+10 градусов - на Львовщине, в остальных регионах +14...+17. Днем ожидается до +22 в большинстве областей, кроме восточных и южных: там обещают +22...+27.

 

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: