Неделя начнется с грозами и дождями, ночью "подморозит"

В начале недели в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и грозы.

По данным Укргидрометцентра, 8 июля осадки не ожидаются только на северо-западе, в Киевской, Житомирской и Черниговской.

Днем в понедельник на западе и в центре обещают +20...+23, на востоке до +25, на юго-востоке и юге до +27...+27 градусов.

прогноз погоды на 8 июля



9 июля дожди ожидаются на западе, севере страны, а также в Одесской и Николаевской областях.

Ночью синоптики прогнозируют снижение температуры на севере, в центре и на западе до +10...+13 градусов, до +8...+10 градусов - на Львовщине, в остальных регионах +14...+17. Днем ожидается до +22 в большинстве областей, кроме восточных и южных: там обещают +22...+27.