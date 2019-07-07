Неделя начнется с грозами и дождями, ночью "подморозит"

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Воскресенье, 7 июля 2019, 18:51

В начале недели в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и грозы.

По данным Укргидрометцентра, 8 июля осадки не ожидаются только на северо-западе, в Киевской, Житомирской и Черниговской.

Днем в понедельник на западе и в центре обещают +20...+23, на востоке до +25, на юго-востоке и юге до +27...+27 градусов.

 
прогноз погоды на 8 июля


9 июля дожди ожидаются на западе, севере страны, а также в Одесской и Николаевской областях.

Ночью синоптики прогнозируют снижение температуры на севере, в центре и на западе до +10...+13 градусов, до +8...+10 градусов - на Львовщине, в остальных регионах +14...+17. Днем ожидается до +22 в большинстве областей, кроме восточных и южных: там обещают +22...+27.

 

Украинская правда

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Темы: погода


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