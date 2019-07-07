Обстрелы в зоне ООС: двое военных получили боевые травмы

В воскресенье боевики пророссийских формирований нарушили режим прекращения огня 12 раз, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили боевые травмы.

Об этом вечером 7 июля сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

"Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции подразделений ОС с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении ОС.

В частности, обстрелы со стороны боевиков велись вблизи н.п.Широкине, возле Богдановки и Водяного, близ н.п. Новолуганское, Попасная, Золотое-4 и Майорское.