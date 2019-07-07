Обстрелы в зоне ООС: двое военных получили боевые травмы

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Воскресенье, 7 июля 2019, 20:31

В воскресенье боевики пророссийских формирований нарушили режим прекращения огня 12 раз, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили боевые травмы.

Об этом вечером 7 июля сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

"Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции подразделений ОС с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении ОС.

В частности, обстрелы со стороны боевиков велись вблизи н.п.Широкине, возле Богдановки и Водяного, близ н.п. Новолуганское, Попасная, Золотое-4 и Майорское.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс Минские соглашения Росcия


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