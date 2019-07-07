Украина обратилась к США с запросом о военном оборудовании. Штаты рассматривают
Воскресенье, 7 июля 2019, 20:59
Украина обратилась к США с запросом приобрести военное оборудование, Штаты начинают процесс рассмотрения этого запроса.
Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщили в посольстве США в Украине.
"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса", - заявил Тейлор.
Он добавил, что Соединенные Штаты "твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора".
Напомним:
- Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины.
- В конце июня сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусматривается увеличение военной помощи Украине до 300 миллионов долларов, что на 50 млн долларов превышает ассигнования 2019 года. Законопроектом предусмотрено направить 100 из 300 млн только на летальные виды вооружений.
Украинская правда