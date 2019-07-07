Украина обратилась к США с запросом о военном оборудовании. Штаты рассматривают

Украина обратилась к США с запросом приобрести военное оборудование, Штаты начинают процесс рассмотрения этого запроса.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщили в посольстве США в Украине.

"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса", - заявил Тейлор.

Он добавил, что Соединенные Штаты "твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора".

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