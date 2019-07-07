Украина обратилась к США с запросом о военном оборудовании. Штаты рассматривают

2080 просмотров
Воскресенье, 7 июля 2019, 20:59

Украина обратилась к США с запросом приобрести военное оборудование, Штаты начинают процесс рассмотрения этого запроса.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщили в посольстве США в Украине.

"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса", - заявил Тейлор.

Он добавил, что Соединенные Штаты "твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США армия Донбасс Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Одессу доставили первую в истории Украины партию нефти из США 7 июля 2019, 04:50
В США озвучили планы по борьбе с пропагандой Кремля 6 июля 2019, 22:03
Мощный взрыв в пригороде Майами разрушил торговый комплекс, есть пострадавшие 6 июля 2019, 21:09
Все новости
Главные новости
Зеленский и Туск в Станице Луганской зашли вглубь зоны разведения
Саммит Украина-ЕС: Могерини призывают к "важным шагам" и напоминают о Сенцове
Зеленский назначил и представил главу Луганской ОГА
В Одессе мужчина захватил двух заложниц в финучреждении, их освободили
Все новости
Фото

Фото дня: как выглядит жизненный цикл голубики

психология

6 правил, которые помогут решить любой конфликт

язык

Что стоит знать о "дематюкизации" языка

Поиск по сайту
Архив
Весь архів