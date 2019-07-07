Украина обратилась к США с запросом о военном оборудовании. Штаты рассматривают
2080 просмотров
Воскресенье, 7 июля 2019, 20:59
Украина обратилась к США с запросом приобрести военное оборудование, Штаты начинают процесс рассмотрения этого запроса.
Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщили в посольстве США в Украине.
"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса", - заявил Тейлор.
Он добавил, что Соединенные Штаты "твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора".
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua