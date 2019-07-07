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В РФ оценили убытки от запрета летать в Грузию: несколько миллиардов

Воскресенье, 7 июля 2019, 23:20

Убытки от решения президента РФ Владимира Путина запретить полеты в Грузию составят для российских авиакомпаний примерно 3 млрд рублей.

Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, пишет российский "Интерфакс".

"Расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму  в районе около 3 млрд рублей", - сообщил он.

По словам Дитриха, в эту сумму входят прямые убытки и часть упущенной выгоды. Он добавил, что уточненная сумма убытков будет известна после получения данных от перевозчиков. 

Также министр сообщил, что из 54 тысяч российских туристов в Грузии остается порядка 4,5 тысяч человек.

По его словам, вывозить туристов предполагается не через аэропорты Грузии, а через близлежащие авиаузлы других стран.

Напомним, 

  • 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы с территории РФ на территорию Грузии с 8 июля. Указ президента бессрочный.
  • Туроператорам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию. 
  • Из РФ в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа", из Грузии в РФ рейсы выполняют перевозчики Georgian Airways и MyWay Airlines. 
  • Решение Путина стало следствием скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, после чего в Тбилиси начались массовые протесты. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а позже попыталась взять штурмом парламент.
  • Полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа. Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек.  На фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента.

Темы: ГрузияРосcияавиа
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