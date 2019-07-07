В РФ оценили убытки от запрета летать в Грузию: несколько миллиардов

Убытки от решения президента РФ Владимира Путина запретить полеты в Грузию составят для российских авиакомпаний примерно 3 млрд рублей.

Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, пишет российский "Интерфакс".

"Расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму в районе около 3 млрд рублей", - сообщил он.

По словам Дитриха, в эту сумму входят прямые убытки и часть упущенной выгоды. Он добавил, что уточненная сумма убытков будет известна после получения данных от перевозчиков.

Также министр сообщил, что из 54 тысяч российских туристов в Грузии остается порядка 4,5 тысяч человек.

По его словам, вывозить туристов предполагается не через аэропорты Грузии, а через близлежащие авиаузлы других стран.

Напомним,