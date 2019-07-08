Комитет ОБСЕ одобрил проект резолюции против "Северного потока-2"

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Понедельник, 8 июля 2019, 02:45

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) поддержал проект резолюции об энергетической безопасности региона.

За проект документа проголосовали 39 членов комитета, пишет DW.

Среди прочего, в проекте резолюции упомянуты газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", пункт о которых предложила включить делегация США. В частности, "Северный поток - 2" "увеличивает зависимость от единственного источника" энергоресурсов, подчеркнул конгрессмен Соединенных Штатов Ли Зелдин.

Это может отрицательно отразиться на "друзьях из Центральной и Восточной Европы", а также "привести к росту коррупции и нестабильности в регионе", добавил он.

"Турецкий поток" нацелен на "увеличение влияния России на другие страны", считает представитель делегации США. По словам Зелдина, демократические институты не должны "становиться заложниками" поставок энергоресурсов.

В свою очередь, турецкая делегация выступила против поправки американской стороны, расценив ее как "совершенно необоснованную и ошибочную". У европейских стран должно быть право выбирать, присоединяться ли им к "Турецкому потоку", подчеркнула турецкая сторона.

Напоминаем:

  • Планируется, что газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
  • Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
  • Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года.

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Темы: ОБСЕ газ Росcия


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