В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями поселка Новгородского ранения получил местный житель

Об этом заявила Украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-центр ООС.

Несмотря на Минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают обстреливать мирные населенные пункты на востоке Украины. Так, 6 июня, поздно вечером, боевики обстреляли поселок Новгородское. Известно, что огонь противник вел с оккупированной Горловки.

В результате разрыва мин калибра 82 мм повреждены окна в частном доме по улице Славянской и ранено летнего мужчину 1941 года. Вражеская мина разорвалась в нескольких метрах от его дома. Известно, что пострадавший находится в больнице, в городе Торецк.

По факту обстрела группой наблюдателей украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация.