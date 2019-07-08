Боевики в Донбассе ранили мирного жителя
В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями поселка Новгородского ранения получил местный житель
Об этом заявила Украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-центр ООС.
Несмотря на Минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают обстреливать мирные населенные пункты на востоке Украины. Так, 6 июня, поздно вечером, боевики обстреляли поселок Новгородское. Известно, что огонь противник вел с оккупированной Горловки.
В результате разрыва мин калибра 82 мм повреждены окна в частном доме по улице Славянской и ранено летнего мужчину 1941 года. Вражеская мина разорвалась в нескольких метрах от его дома. Известно, что пострадавший находится в больнице, в городе Торецк.
По факту обстрела группой наблюдателей украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация.
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