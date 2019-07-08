Филарет дал интервью "России 24", где раскритиковал Томос и ПЦУ

700 просмотров
Понедельник, 8 июля 2019, 05:50

Почетный патриарх Филарет дал интервью сотруднице пропагандистского телеканала "Россия24" Анне Афанасьевой.

Сюжет под названием "Ничего святого" обнародован в Youtube, пишет Громадское.

В частности Филарет раскритиковал Томос и деятельность Православной церкви Украины.

Кроме того, почетный патриарх рассказал о своих претензиях к Томосу и выразил несогласие с названием новой церкви.

Он также пожаловался на главу ПЦУ. Он заявил, что и Епифаний, и пятый президент Украины Петр Порошенко его "обманули".

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - утверждает Филарет.

Патриарху также не нравится название ПЦУ - по его мнению, она "не является независимой". По его словам, название должно быть "Украинская православная церковь".

"Эта церковь имеет право служить только на территории Украины. За территорию Украины Европа, Америка, Канада, та же Россия, Австралия - это относится Константинопольскому патриарху", - заявляет он.

Патриарх также назвал причину, почему он не возглавил ПЦУ.

"Они знают меня 50 лет. Когда я представлял Русскую православную церковь в Шамбези. Знают мою позицию и мою твердость. Поэтому не хотели иметь со мной дела, зная, что замышляют такой Томос", - отмечает Филарет.

Читайте также: 

Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Напомним:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Филарет церковь


powered by lun.ua
Материалы по теме
Архиепископ Евстратий: Филарета обрабатывают кремлевской пропагандой 25 июня 2019, 18:51
Филарет создал синод КП из епископов под санкциями 25 июня 2019, 14:01
Филарета лишили права управлять епархией 24 июня 2019, 15:10
Все новости
Главные новости
Активисты зовут на протест против телемоста между "Россия24" и NewsOne
Партии "ЕС" и "Голос" ждут реакции от Зеленского и СБУ на телемост между каналами Кремля и Медведчука
Российские пропагандисты анонсировали телемост с каналом Медведчука: "Надо поговорить"
Украина обратилась к США с запросом о военном оборудовании. Штаты рассматривают
Все новости
семья

10 ежедневных привычек, которые усилят вашу связь с ребенком

история

Портрет в интерьере: писатель-шестидесятник Валерий Шевчук

исследование

Как громкость музыки в учреждениях влияет на то, что мы заказываем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів