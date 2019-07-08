Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Филарет дал интервью "России 24", где раскритиковал Томос и ПЦУ

Понедельник, 8 июля 2019, 05:50

Почетный патриарх Филарет дал интервью сотруднице пропагандистского телеканала "Россия24" Анне Афанасьевой.

Сюжет под названием "Ничего святого" обнародован в Youtube, пишет Громадское.

В частности Филарет раскритиковал Томос и деятельность Православной церкви Украины.

Кроме того, почетный патриарх рассказал о своих претензиях к Томосу и выразил несогласие с названием новой церкви.

Он также пожаловался на главу ПЦУ. Он заявил, что и Епифаний, и пятый президент Украины Петр Порошенко его "обманули".

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - утверждает Филарет.

Патриарху также не нравится название ПЦУ - по его мнению, она "не является независимой". По его словам, название должно быть "Украинская православная церковь".

"Эта церковь имеет право служить только на территории Украины. За территорию Украины Европа, Америка, Канада, та же Россия, Австралия - это относится Константинопольскому патриарху", - заявляет он.

Патриарх также назвал причину, почему он не возглавил ПЦУ.

"Они знают меня 50 лет. Когда я представлял Русскую православную церковь в Шамбези. Знают мою позицию и мою твердость. Поэтому не хотели иметь со мной дела, зная, что замышляют такой Томос", - отмечает Филарет.

Читайте также: 

Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

Напомним:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Филаретцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Филарет
Патриарх Филарет оправился от COVID – церковь
У патриарха Филарета воспаление легких
Патриарх Филарет заразился COVID-19
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: