Филарет дал интервью "России 24", где раскритиковал Томос и ПЦУ

Почетный патриарх Филарет дал интервью сотруднице пропагандистского телеканала "Россия24" Анне Афанасьевой.

Сюжет под названием "Ничего святого" обнародован в Youtube, пишет Громадское.

В частности Филарет раскритиковал Томос и деятельность Православной церкви Украины.

Кроме того, почетный патриарх рассказал о своих претензиях к Томосу и выразил несогласие с названием новой церкви.

Он также пожаловался на главу ПЦУ. Он заявил, что и Епифаний, и пятый президент Украины Петр Порошенко его "обманули".

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - утверждает Филарет.

Патриарху также не нравится название ПЦУ - по его мнению, она "не является независимой". По его словам, название должно быть "Украинская православная церковь".

"Эта церковь имеет право служить только на территории Украины. За территорию Украины Европа, Америка, Канада, та же Россия, Австралия - это относится Константинопольскому патриарху", - заявляет он.

Патриарх также назвал причину, почему он не возглавил ПЦУ.

"Они знают меня 50 лет. Когда я представлял Русскую православную церковь в Шамбези. Знают мою позицию и мою твердость. Поэтому не хотели иметь со мной дела, зная, что замышляют такой Томос", - отмечает Филарет.

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Напомним: