На выборах в Греции победила оппозиция

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Понедельник, 8 июля 2019, 07:10

Парламентские выборы в Греции приведут к смене правительства.

Об этом пишет DW.

После подсчета 94 процентов голосов правая консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса набирает почти 40 процентов, в то время как коалицию радикальных левых сил СИРИЗА во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом поддержали лишь 31,5 процента.

Таким образом, "Новая демократия" может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте - 158 из 300 мест с учетом 50 дополнительных мандатов, которые, согласно греческому избирательному праву, получает победитель выборов.

Это позволит партии самостоятельно сформировать правительство. Ципрас уже позвонил Мицотакису и поздравил его с победой, сообщили в штабе лидирующей партии.

Мицотакис в ночь на понедельник, 8 июля, пообещал гражданам страны снижение налогов, привлечение инвестиций и оживление экономики. "Мы выбрались из порочного круга", - заявил он, пообещав, что "Греция гордо поднимет голову".

Между тем греческая националистическая партия "Хриси Авги" ("Золотой рассвет"), известная своими расистскими и ксенофобскими заявлениями, на этот раз не проходит в парламент, несмотря на низкий трехпроцентный барьер.

В то же время 10 мест в парламенте получает недавно появившаяся ультраправая партия "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса. За нее проголосовали 3,71 процента избирателей.

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Темы: Греция виборы


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