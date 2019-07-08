Война на востоке: 16 обстрелов за сутки, один боец ООС погиб, уничтожены двое оккупантов

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Понедельник, 8 июля 2019, 07:37

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружение танков, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- три раза вблизи Широкино - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Богдановки - из вооружения БМП;
- трижды неподалеку Водяного - из вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия;
- два раза окраине Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Пищевик - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 6 раз:

- два раза вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82 мм;
- у Попасной- из миномета калибра 120 мм;
- неподалеку Золотого-4 - из миномета калибра 120 мм;
- окрестности Майорска - из противотанкового ракетного комплекса;
- вблизи Южного - из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один - боевую травму. Военные отметили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 7 июля двое оккупантов были уничтожены.

С начала текущих суток, 8 июля, враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил у Водяного - из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза недалеко от населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм.

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Темы: ООС боевые действия


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