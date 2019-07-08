Националисты дали Зеленскому сутки ответить на "информационный шабаш" Кремля

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Понедельник, 8 июля 2019, 08:33

"Национальный Корпус" дает президенту Владимиру Зеленскому сутки на то, чтобы ответить на планы провести "телемост между Россией и Украиной", запланированный каналом "Newsone", близким к Виктору Медведчуку.

Об этом заявил лидер партии "Национальный Корпус", основатель полка "Азов" и народный депутат Украины Андрей Белецкий в блоге на "Украинской правде".

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Темы: националисты Зеленский телевидение Росcия пропаганда


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