Националисты дали Зеленскому сутки ответить на "информационный шабаш" Кремля

"Национальный Корпус" дает президенту Владимиру Зеленскому сутки на то, чтобы ответить на планы провести "телемост между Россией и Украиной", запланированный каналом "Newsone", близким к Виктору Медведчуку.

Об этом заявил лидер партии "Национальный Корпус", основатель полка "Азов" и народный депутат Украины Андрей Белецкий в блоге на "Украинской правде".