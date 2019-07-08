Помощник полицейского устроил смертельное ДТП в Харькове
Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Харькове, в результате которого погибли два водителя.
Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, 7 июля около 00:45 автомобиль марки "Chery Amulet" под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области на перекрестке Белгородского спуска и ул. Шевченко не выполнил требование знака 2.2 "стоп" и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки "Daewoo Lanos".
Отмечается, что в результате ДТП водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия, а пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу.
Следователи ГБР расследуют уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).
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