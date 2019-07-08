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Баканов призывает собрать СНБО из-за "телемоста" с агрессором

Понедельник, 8 июля 2019, 12:06

Руководитель СБУ Иван Баканов призывает провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, где предложит ввести санкции к юрлицам, вещающим под логотипами "112 Украина" и "Newsone".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ 8 июля.

"С целью недопущения реализации страной-агрессором антиукраинской информационной кампании и.о. Службы безопасности Баканов предлагает:

- инициировать перед президентом, председателем СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО, на котором принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и "NewsOne", и ввести в действие соответствующим указом президента;

- обратиться к председателю ВР с просьбой на ближайшем заседании Верховной Рады рассмотреть ситуацию относительно функционирования указанных телеканалов до принятия решения Антимонопольным комитетом о нарушениях антимонопольного законодательства в результате приобретения Тарасом Козаком телеканалов "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK".

- Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания предупредить указанные субъекты информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санационном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций;

- инициировать закрепление на законодательном уровне полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения об аннулировании лицензии на вещание или аннулирования лицензии провайдера программной услуги без обращения в суд, если нарушения не были устранены после применения санкций "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа", или в случае невыполнения распоряжения государственного регулятора в установленные им сроки;

- инициировать перед Антимонопольным комитетом применения мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга "Новини".

Отмечается также, что СБУ проинформирует руководителей медиахолдинга "Новини" (телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK") об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО.

Напомним:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука .
  • Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против аноносованого телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
  • 8 июля под зданием телеканала NewsOne активисты  протестуют против телемоста с российскими пропагандистами с телеканала "Россия24".  
  • Объединенные националисты дали сутки президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, чтобы он "адекватно отреагировал" на анонсированный телемост между российскими пропагандистами с телеканала "Россия24" и пропагандистами с телеканала NewsOne.
  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ведомство нарабатывает решение относительно планов российских пропагандистов провести телемост "Надо поговорить" и призвал политиков прекратить истерику.
  • Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания от метил, что сможет отреагировать на нарушение закона украинскими лицензиатами, которые будут транслировать телемост российских пропагандистов, только по факту таких нарушений.

Украинская правда

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Темы: телевидениескандалРосcияСБУ
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