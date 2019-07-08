Баканов призывает собрать СНБО из-за "телемоста" с агрессором

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Понедельник, 8 июля 2019, 12:06

Руководитель СБУ Иван Баканов призывает провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, где предложит ввести санкции к юрлицам, вещающим под логотипами "112 Украина" и "Newsone".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ 8 июля.

"С целью недопущения реализации страной-агрессором антиукраинской информационной кампании и.о. Службы безопасности Баканов предлагает:

- инициировать перед президентом, председателем СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО, на котором принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и "NewsOne", и ввести в действие соответствующим указом президента;

- обратиться к председателю ВР с просьбой на ближайшем заседании Верховной Рады рассмотреть ситуацию относительно функционирования указанных телеканалов до принятия решения Антимонопольным комитетом о нарушениях антимонопольного законодательства в результате приобретения Тарасом Козаком телеканалов "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK".

Отмечается также, что СБУ проинформирует руководителей медиахолдинга "Новини" (телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK") об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО.

- Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания предупредить указанные субъекты информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санационном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций;

- инициировать закрепление на законодательном уровне полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения об аннулировании лицензии на вещание или аннулирования лицензии провайдера программной услуги без обращения в суд, если нарушения не были устранены после применения санкций "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа", или в случае невыполнения распоряжения государственного регулятора в установленные им сроки;

- инициировать перед Антимонопольным комитетом применения мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга "Новини".

Отмечается также, что СБУ проинформирует руководителей медиахолдинга "Новини" (телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK") об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, находящихся под санкциями СНБО.

Украинская правда

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Темы: телевидение скандал Росcия СБУ


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