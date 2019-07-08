Больше туалетов, пандусов и скамеек, нет повальной обрезке деревьев и соли: предложения МОЗ

Министерство здравоохранения предлагает законодательно закрепить обязательность сортировки мусора, доступности общественных туалетов, наличия пандусов, а также запретить обрезать деревья для "омоложения" и посыпать дороги солью и песком зимой.

Соответствующий проект приказа МОЗ "О внесении изменений в Государственные санитарные нормы и правила содержания территорий населенных мест" обнародован для общественного обсуждения.

Предложения можно вносить в течение месяца со дня опубликования документа, отправляя их Директорату общественного здоровья МОЗ по адресам: pavlo.polamarchuk@gmail.com; или 01601, Киев, Грушевского, 7. Контактное лицо – Павел Поламарчук (044 253-01-00).





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В частности, Минздрав предлагает следующие изменения:



1. Безбарьерная среда: при проектировании, строительстве и содержании территорий необходимо будет обустраивать надлежащий доступ к ним для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками, велосипедистов.

Обязательными станут:

- широкий (120 см) и пологий съезд с тротуара или велодорожки;



- пандус с должными шириной и уклоном либо лифт на каждом из выходов подземных и надземных пешеходных переходов;

- скамейки для сидения вдоль улиц (каждые 300 м);

- парковочные столбики или другие препятствия для въезда машин в пешеходную зону.



2. Доступность общественных уборных: туалетов на улицах должно быть больше, а туалет без канализации следует запретить.

В частности:

- в каждой зоне зеленых насаждений, где гуляют люди, должен быть хоть один общественный стационарный туалет. Оптимальное расстояние между туалетами – до 700 метров, а в людных местах – до 300 метров.

- в каждой общественной уборной должен быть стол для пеленания ребенка и обеспечен доступ к питьевой воде.

- выгребные ямы запретить. Безопасные для здоровья альтернативы – локальные очистные сооружения (например, септик). Дворовые туалеты должны быть подключены к местным очистным сооружениям.

- очистные сооружения должны быть удалены от учебных и лечебно-профилактических учреждений, стен жилых и общественных зданий и сооружений, детских площадок и т.п. Расстояние между местным очистным сооружением и колодцем – не менее 50 метров.



3. Обязательная сортировка мусора и мусорные урны каждые 60 метров

На тротуарах урны должны стоять не реже, чем через каждые 60 метров, на перекрестках, у остановок транспорта, подземных переходов, общественных зданий и сооружений.

Обязательными будут отдельные контейнеры для пластика, стекла, металла, бумаги и органики, а также ограждения, крышки или навесы для этих контейнеров.

Чистить контейнеры с органическими отходами – не реже, чем каждые 3 суток зимой, и каждый день – в теплое время года. Пластик, стекло, металл, бумага могут храниться до заполнения соответствующих контейнеров.

В подземных (углубленных) контейнерах органические отходы могут храниться до заполнения контейнера, но не более 7 суток, а сортированные – до полного заполнения контейнера.

В Минздраве надеются побудить к установлению подземных контейнеров и раздельному вывозу сортированного мусора.



4. Жечь траву и листья будет запрещено.

Собранные листья вывозить на поля компостирования.



5. Посыпать дороги песком и солью от гололеда тоже предлагают запретить.

В случае гололеда посыпать тротуары, велодорожки и пешеходные зоны предлагают гранотсевом с содержанием соли 7%.

Пешеходные переходы и зоны ожидания пешеходов нужно очищать от снега и гололеда в твердой поверхности, тротуары – не менее 120 см или на всю ширину при большом потоке людей.

Предприятия торговли должны убирать от снега территорию в радиусе не менее 5 м.



6. Обрезку деревьев "для омоложения" запретить

Раз в 5 лет нужно будет проводить инвентаризацию состояния деревьев.

Высаживать будут только деревья со сформированной кроной и устойчивые к загазованности.

Деревья, кусты и растения с колючками или ядовитыми плодами запретят

Открытый грунт в населенных местах запрещается: вся почва должна быть покрыта газоном, многолетними растениями, приствольными решетками или мульчей.