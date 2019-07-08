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Представитель ПЦУ: перед Собором Филарет принимал лекарства, которые ухудшили его здоровья

Понедельник, 8 июля 2019, 15:20

Источник: интервью Укринформа с представителем Православной церкви Украины архиепископом Евстратием Зарей.

В прошлом году накануне Объединительного собора у патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета резко ухудшилось здоровье в связи с приемом медицинских препаратов, которые посоветовал ему врач.

По мнению епископа, в окружении Филарета находились люди, которые намеренно давали ему вредные препараты, чтобы сорвать собор.

Прямая речь: "На Покрову патриарх произнес проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Менее чем через пару недель происходит пресс конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел... потерял трудоспособность".

"Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму".

"У патриарха есть его племянница, которая по специальности - врач. Есть врачи, которые сопровождают его много лет".

История вопроса:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь во главе с митрополитом Епифанием. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы перешли к ПЦУ.
  • Весной Филарет стал утверждать, что при переговорах о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.
  • Филарет также заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
  • Священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. 25 июня почетный патриарх создал собственный синод КП - из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужения.
  • 8 июля Филарет дал интервью пропагандистском телеканала "Россия24", в котором раскритиковал Томос и деятельность Православной церкви Украины.
  • Ранее Евстратий Зоря высказывал опасения, что мировоззрение Филарета формируют молодые люди информацией "с кремлевским душком".

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Отцы и дети. Почему ссорятся патриарх Филарет и митрополит Епифаний

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"Украинская правда" в Threads

Темы: Православная Церковь УкраиныФиларет
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