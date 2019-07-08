Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона и установила очередной рекорд

787 просмотров
Понедельник, 8 июля 2019, 15:49

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.

В 1/8 финала самого престижного травяного турнира серии Большого Шлема Свитолина в двух сетах одолела хорватку Петру Мартич – 6:4, 6:2.

В стартовом сете, который длился больше часа, Свитолина первой взяла брейк, после чего проиграла гейм на своей подаче. Впрочем при счете 3:4 в пользу Мартич Элина выиграла три гейма подряд и взяла первый сет.

Во второй партии украинка сразу же выиграла четыре гейма, и до конца сета отдала сопернице лишь две подачи.

Этой победой Свитолина обновила национальный рекорд и пробилась в четвертьфинал турнира в Великобритании, чего не удавалось достичь еще ни одному из украинских игроков.

В следующей стадии Элина встретится с победительницей чешского дерби между Каролиной Плишковой и Каролиной Муховой.

Вторая украинка Даяна Ястремская, которая попала в 1/8, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв китаянке в трех сетах - 4:6, 6:1, 2:6.

Евгений Будерацкий, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Луценко: Всех, от владельца NewsOne до ведущего, вызвали на допрос
NewsOne отменил телемост с телеканалом Кремля
Кремль: предложение Зеленского о встрече с Путиным рассмотрят
Зеленский – Путину: Надо поговорить? Давайте
Все новости
исследование

Соль можно употреблять или нет? Полезна она или вредна?

психология

6 правил, которые помогут решить любой конфликт

исследование

Как громкость музыки в учреждениях влияет на то, что мы заказываем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів