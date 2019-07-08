В результате взрыва на Донбассе ранен волонтер-медик

Волонтер-медик получил ранения в результате взрыва возле населенного пункта Новотроицкого Донецкой области.

Об этом сообщает 8 июля пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Около пяти часов утра получил взрывное ранение волонтер-медик, гражданин Украины 1995 года рождения. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему гражданскому коллеге-волонтеру необходимую медицинскую помощь и подготовили его к дальнейшей транспортировке.

Врачи доставили пострадавшего сначала в город Волноваха, а затем - в областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в город Днипро.