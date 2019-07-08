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В результате взрыва на Донбассе ранен волонтер-медик

Понедельник, 8 июля 2019, 17:01

Волонтер-медик получил ранения в результате взрыва возле населенного пункта Новотроицкого Донецкой области.

Об этом сообщает 8 июля пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Около пяти часов утра получил взрывное ранение волонтер-медик, гражданин Украины 1995 года рождения. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему гражданскому коллеге-волонтеру необходимую медицинскую помощь и подготовили его к дальнейшей транспортировке.

Врачи доставили пострадавшего сначала в город Волноваха, а затем - в областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в город Днипро.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
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