В результате взрыва на Донбассе ранен волонтер-медик
Понедельник, 8 июля 2019, 17:01
Волонтер-медик получил ранения в результате взрыва возле населенного пункта Новотроицкого Донецкой области.
Об этом сообщает 8 июля пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"Около пяти часов утра получил взрывное ранение волонтер-медик, гражданин Украины 1995 года рождения. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему гражданскому коллеге-волонтеру необходимую медицинскую помощь и подготовили его к дальнейшей транспортировке.
Врачи доставили пострадавшего сначала в город Волноваха, а затем - в областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в город Днипро.
Украинская правда