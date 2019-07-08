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Мужчина подорвался на гранате в Киеве

Понедельник, 8 июля 2019, 18:03

В лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек, следователи квалифицировали инцидент как "самоубийство".

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Происшествие произошло примерно в 15:20 на территории Святошинского района столицы. По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.

 

Отмечается, что место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента.

Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ.

По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты.

Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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