Мужчина подорвался на гранате в Киеве
В лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек, следователи квалифицировали инцидент как "самоубийство".
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Происшествие произошло примерно в 15:20 на территории Святошинского района столицы. По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.
Отмечается, что место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента.
Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ.
По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты.
Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.
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