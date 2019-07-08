Мужчина подорвался на гранате в Киеве

2188 просмотров
Понедельник, 8 июля 2019, 18:03

В лесопарковой зоне Святошинского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек, следователи квалифицировали инцидент как "самоубийство".

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Происшествие произошло примерно в 15:20 на территории Святошинского района столицы. По предварительной информации, в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.

 

Отмечается, что место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента.

Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ.

По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты.

Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Апелляцию на арест Ефремова рассмотрят в Киеве 8 июля 2019, 13:56
Экскурсия по Раде: Кабинет спикера, секретная курилка, буфет и "Катрусин кинозал" 8 июля 2019, 06:00
Киевлян предупреждают о грозе и шквалах 7 июля 2019, 12:42
Все новости
Главные новости
Кандидат заявляет, что ее незаконно исключили из "Слуги народа"
У Гройсмана ответили Климпуш-Цинцадзе относительно ее участия в саммите Украина-ЕС
На NewsOne рассказали, каким должен был быть телемост с каналом Кремля
Появилось видео потасовки в изоляторе, после которой Балуху дали 5 лет
Все новости
советы

Плохое поведение ребенка: как с ним справиться родителям?

психология

7 причин, по которым ссорятся пары в первый год совместной жизни

Видео

30 фильмов, которые позовут вас в путешествие

Поиск по сайту
Архив
Весь архів