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ООС: Восемь обстрелов за день, боевики били из минометов и гранатометов

Понедельник, 8 июля 2019, 19:17

В течение понедельника оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений операции Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС.

По его данным, боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: два раза вблизи населенного пункта Водяное и по разу рядом с Лебединским и в окрестностях Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: два раза в районе населенного пункта Новолуганское, один раз рядом с Южным и один раз неподалеку от Майорска.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорят в пресс-центре.

Там отмечают также, что на обстрелы со стороны вооруженных формирований России наши подразделения "дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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