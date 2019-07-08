ООС: Восемь обстрелов за день, боевики били из минометов и гранатометов
В течение понедельника оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений операции Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр ОС.
По его данным, боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: два раза вблизи населенного пункта Водяное и по разу рядом с Лебединским и в окрестностях Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: два раза в районе населенного пункта Новолуганское, один раз рядом с Южным и один раз неподалеку от Майорска.
"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорят в пресс-центре.
Там отмечают также, что на обстрелы со стороны вооруженных формирований России наши подразделения "дали адекватный ответ, потери противника уточняются".
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