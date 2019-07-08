Новости 8 июля: отмена телемоста, саммит ЕС-Украина, пережеребьёвка партий

Телеканал "NewsOne" отменил телемост с телеканалом "Россия24", в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, вицепремьерку по евроинтеграции не пустили на саммит и суд отменил пережеребьёвку партий - новости, которые были актуальны 8 июля.



О телемосте

Телеканал NewsOne отменил телемост с телеканалом Кремля, который должны были провести 12 июля, из-за угрозы физической расправы.

Накануне в эфире телеканала Россия24 Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить". Свой протест сразу выразили руководители партий "Европейская Солидарность", "Голос" и Владимир Гройсман. А также общественные активисты, которые призвали всех на протест под стенами телеканала.

Владимир Зеленский назвал телемост "дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами" и пригласил Путина встретиться в Минске с Трампом, Мэй, Меркель и Макрона.

Однако в NewsOne в свою очередь рассказали, каким должен был быть телемост

О саммите Украина-ЕС

В Киеве состоялся 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

ЕС на саммите представили президенты Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Украина - президент Владимир Зеленский.

На саммите подписали соглашение о дополнительной поддержке Евросоюзом востока Украины, которая предусматривает выделение 10 милионов евро.

А еще, на мероприятие не пустили вицепремьерку по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе. Чиновница обвинила Гройсмана в том, что он вычеркнул ее из списков. В Гройсмана эту информацию опровергли. В ЕС пока не комментируют.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Как стало известно, у "Украинской правды" есть телеграмм канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 15 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растет.

Как сообщают наши источники, на канале что-то постоянно объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей.

Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Верховный суд отменил пережеребьёвку партий. Кассационный суд в составе Верховного суда удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного админсуда о повторном жеребьевки партий.

Зеленский уволил первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - Марию Нижник. Чиновница была назначена на эту должность пятым президентом Украины Петром Порошенко в июле 2015 года.

Появилось видео потасовки в изоляторе, после которой Балуха осудили на 5 лет.

Издание Крим.Реалии опубликовало видео с камер наблюдения в Раздольненском изоляторе, на котором зафиксирован момент конфликта между украинским активистом Владимиром Балухом и экс-начальником изолятора Валерием Ткаченко

Кандидатку в народные депутаты от "Слуги народа", исполнительную директора Независимой ассоциации банков Украины Елену Коробкову, по ее мнению, незаконно исключили из списка партии.

Грузинская телекомпания "Рустави-2" ночью в понедельник временно прекратила вещание из-за акции протеста, продолжающейся перед ее офисом в связи с нецензурным выпадом журналиста Георгия Габуния в адрес Владимира Путина в эфире. Габуния в своем монологе упомянул покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "н **** ть на их могилы".