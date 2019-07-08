Зеленский посоветовал, как не выбрать клона "слуги народа"

Президент Владимир Зеленский посоветовал избирателям быть более внимательными, чтобы не проголосовать на парламентских выборах за кандидата-клона, который выдает себя за выдвиженца от партии "Слуга народа".

Об этом он сказал на брифинге в понедельник после саммита Украина-ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

Президент прокомментировал ситуацию с кандидатами в народные депутаты, которые используют названия организаций, похожие или созвучные с партией "Слуга народа" на выборах Рады.

"Я понимаю, для чего это делается. Очень много копий партии "Слуга народа", очень много такого в мажоритарных округах. Знаю, что партия обращалась в суд и ЦИК, но решения никакого нет", - сказал он.

Зеленский отметил, что не будет влиять на ЦИК и суды в этом вопросе, но очень хотел бы, чтобы люди, когда будут выбирать ту или иную партию, особенно внимательно подошли к этому вопросу.