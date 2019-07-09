В Азовское море вошел корабль ВМФ России

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Вторник, 9 июля 2019, 00:49

Россия усилила группировку в Азовском море малым противолодочным кораблем (МПК) "Ейск" (054) проекта 1124М Черноморского флота ВМФ РФ.

Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

7 июля он прошел арку моста возле Керчи в направлении Азовского моря.

"На Черном море он приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МПК "Ейск" был спущен на воду 12 апреля 1989 года на предприятии "Ленинская Кузница" (современное название - "Кузница на Рыбацком"), а 28 февраля 1990 года вошел в состав 181-го дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района Черноморского флот ВМФ СССР с базированием в городе Поти в Грузии.

После распада СССР тогдашнее командование Черноморского флота ВМФ СССР приняло решение перебазировать корабль в Севастополь, куда он перешел в ночь с 31 декабря 1991 на 1 января 1992 года.

"В 1999 году МПК-217 переименовали в "Ейск". В 2017 году он прошел доковый ремонт на захваченном 13 судоремонтном заводе в Севастополе", - пишет издание.

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Темы: Азовское море Росcия флот


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