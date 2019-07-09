Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки

491 просмотр
Вторник, 9 июля 2019, 04:20

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки за все время его президентства - 44% опрошенных американцев одобряют его работу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и каналом ABC News.

"44% опрошенных положительно оценивают работу президента, 53% - не поддерживают его деятельность. Таким образом, рейтинг Трампа повысился на 5% по сравнению с апрелем, когда его деятельность положительно оценивали 39% респондентов", - говорится в сообщении.

Опрос показал, что 51% опрошенных довольны экономической политикой Трампа, 42% - не удовлетворены.

Почти 47% респондентов считают, что президент США в большей степени или частично ответственный за укрепление экономики, тогда как 48% считают, что в этом мало или вообще нет его заслуги.

При этом, 65% опрошенных заявили, что поведение Трампа не соответствует стандартам должности президента, а 28% считают его поведение "уместным и правильным".

Подчеркивается, что 59% респондентов против запуска процедуры импичмента Трампа - этот показатель увеличился на 13 процентов по сравнению с августом прошлого года. 37% опрошенных поддерживают импичмент.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский: Трамп решит вопрос «Северного потока-2» в пользу Украины 6 июля 2019, 13:22
Волкер: В США ожидают визит Зеленского 6 июля 2019, 04:08
Путин: Кажется, Вашингтон задумался над восстановлением диалога 4 июля 2019, 08:44
Все новости
Главные новости
Горбатюк заявил, что руководство ГПУ блокирует расследование дел Майдана в регионах
Савченко собирается в ОРДО
СНБО собрался из-за скандального "телемоста" и раздал поручения силовикам
Суд над Трухановым отклонил одно из главных доказательств следствия
Все новости
Фото

Чрезвычайные виды из кабины самолета

психология

7 причин, по которым ссорятся пары в первый год совместной жизни

семья

10 ежедневных привычек, которые усилят вашу связь с ребенком

Поиск по сайту
Архив
Весь архів