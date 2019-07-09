МинВОТ разработало словарь терминов по конфликту на Донбассе

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разработало пособие "АБВ ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)" с терминологией по конфликту на Донбассе. Его создали для СМИ, политиков и представителей власти.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве пояснили, что создание такого пособия обусловлено тем, что информационное пространство "перенасыщено различными, порой, диаметрально противоположными понятиями, мыслями и оценками".

"Это пособие - первая содержательная работа, основанная на законодательстве Украины и документах Международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

"Чем лучше мы понимаем, что происходит и почему - тем быстрее мы будем двигаться в направлении решения конфликта и возвращения устойчивого мира, а также сможем это просто и корректно объяснить обществу", - заявил министр Вадим Черныш.

По его словам, пособие поможет "всем, кто так или иначе работает с информацией, коммуницирует с обществом, помогает разобраться в сложной терминологии вооруженного конфликта".

Скачать пособие можно по ссылке.