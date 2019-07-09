Грузинский телеканал не будет увольнять журналиста, который обматерил Путина

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Вторник, 9 июля 2019, 06:58

Руководство телеканала "Рустави 2" не будет увольнять журналиста Гиоргия Габунию, который нецензурно выругался в сторону российского президента Владимира Путина.

Об этом в эфире "Громадського" заявил гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия.

Он отметил, что цель Габунии была "легитимный", но форма, которую он использовал, только помешала ей.

Руководство канала считает такую ​​форму неприемлемой, поэтому отстранило журналиста на 2 месяца от эфира, но после этого срока он продолжит работать.

Решение об отстранении приняла комиссия телеканала по этике и его "невозможно обжаловать".

"О реакции грузинских властей. Чтобы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала "Рустави 2", - подчеркнул Гварамия.

По его словам, если зрителям не понравится что-то, то они могут переключиться на другой канал, и рейтинг "Рустави 2" будет ниже.

"Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился", - добавил он.

Напомним:

  • Телеведущий Георгий Габуния сделал нецензурный комментарий в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
  • Госдума РФ 9 июля попросит правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы в Грузию. Также в Госдуме требуют экстрадировать и судить журналиста

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Темы: Грузия СМИ Путин скандал


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