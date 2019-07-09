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Двое военных сгорели в ДТП на Киевщине

Вторник, 9 июля 2019, 10:05

Во время дорожно-транспортного аварии, произошедшей в ночь на 9 июля на трассе Киев-Чоп, двое военных погибли, один травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что авария произошла в 3 часа утра на 65 км автотрассы Киев-Чоп в направлении столицы.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота" не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем "Газ-32223", который двигался в попутном направлении.

 
фото полиции Киевщины

"В результате ДТП произошло возгорание автомобиля "Газ", где находились 9 солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины. Двое из них, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног", - сообщают в полиции.

По данным правоохранителей, 36-летнего водителя автомобиля "Тойота" полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины.

 
фото полиции Киевщины

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: ДТПКиевская областьВооруженные силыполиция
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