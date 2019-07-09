Экс-командиру "Беркута" светит до 8 лет за побоище под Гостиным двором

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Вторник, 9 июля 2019, 11:19

Источник: сайт Генеральной прокуратуры

В Киеве будут судить экс-руководителя спецподразделения милиции "Беркут" за превышение власти в отношении участников акции протеста в Гостином дворе в феврале 2013 года.

Пресс-служба Генпрокуратуры: "Завершено расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении командира ПМОП "Беркут" по подозрению в превышении власти, сопровождавшегося насилием во время проведения у Гостиного двора в Киеве 18.02.2013 акции протеста".

Детали: Установлено, что командир со своим заместителем и подчиненными сотрудниками применили силу к участникам акции протеста и другим прохожим гражданам. В результате 11 человек получили телесные повреждения. Кроме того, во время акции безосновательно задержали 40 человек, в том числе 2 нардепов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 УК (превышение власти, сопровождавшееся насилием, препятствование деятельности народного депутата, насилие в отношении государственного и общественного деятеля, незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов).

Санкции этих статей предусматривают до 8 лет заключения.

"Других подозреваемых соучастников этих преступлений – заместителя командира полка милиции спецподразделения "Беркут" и начальника отдела охраны общественной безопасности одного из райуправлений милиции Киева, скрывающихся на территории Российской Федерации, объявили в розыск и суд предоставил разрешение на их задержание".

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Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура Беркут суд


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