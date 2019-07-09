Экс-командиру "Беркута" светит до 8 лет за побоище под Гостиным двором
Источник: сайт Генеральной прокуратуры
В Киеве будут судить экс-руководителя спецподразделения милиции "Беркут" за превышение власти в отношении участников акции протеста в Гостином дворе в феврале 2013 года.
Пресс-служба Генпрокуратуры: "Завершено расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении командира ПМОП "Беркут" по подозрению в превышении власти, сопровождавшегося насилием во время проведения у Гостиного двора в Киеве 18.02.2013 акции протеста".
Детали: Установлено, что командир со своим заместителем и подчиненными сотрудниками применили силу к участникам акции протеста и другим прохожим гражданам. В результате 11 человек получили телесные повреждения. Кроме того, во время акции безосновательно задержали 40 человек, в том числе 2 нардепов.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 УК (превышение власти, сопровождавшееся насилием, препятствование деятельности народного депутата, насилие в отношении государственного и общественного деятеля, незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов).
Санкции этих статей предусматривают до 8 лет заключения.
"Других подозреваемых соучастников этих преступлений – заместителя командира полка милиции спецподразделения "Беркут" и начальника отдела охраны общественной безопасности одного из райуправлений милиции Киева, скрывающихся на территории Российской Федерации, объявили в розыск и суд предоставил разрешение на их задержание".
История вопроса:
- В 2012-2013 годах столичные жители протестовали против застройки памятника архитектуры "Гостиный двор" и недопущения перестройки его в торгово-развлекательный комплекс.
- 18 февраля 2013 года неизвестные взяли штурмом Гостиный двор, вытеснили оттуда активистов и забаррикадировались в здании.
- На место происшествия прибыл "Беркут".
- Милиция задержала нескольких депутатов от ВО "Свобода" и активистов. Свободовцы сообщали о том, что людей, оказывавших сопротивление, избивали и "паковали" в автозаки.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua