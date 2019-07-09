В Киеве метро два дня будет работать дольше из-за масштабного фестиваля

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Вторник, 9 июля 2019, 11:53

Источник: страница КП "Киевский метрополитен" в Facebook

В ночь с 9 июля на 10 июля и в ночь с 12 июля на 13 июля столичная подземка будет работать на 1 час дольше в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend.

В случае необходимости возможно ограничение на вход для пассажиров на станциях "Выставочный центр" и "Васильковская". 

Украинская правда

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Темы: Киев метро


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