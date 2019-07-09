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Синоптик: На жару не рассчитывайте

Вторник, 9 июля 2019, 12:32

В Украине сохранится "сентябрьская свежесть", а ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей опустится до +7+14 градусов.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Холод не только продолжиться в ближайшее время в Украине, но и еще больше подсинит наши утренние и вечерние носы", - утверждает Диденко.

 

По ее словам, ближайшей ночью столбики термометров в большинстве областей Украины опустятся до +7 +14 градусов, а днем ​​потеплеет до +17 +24 градусов.

В южной части страны 10 июля будет + 12+16 градусов, днем ​​+23+26 градусов.

 

"Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона Pirmin, а вот влияние дальнего атлантического антициклона Winnie приведет преимущественно сухую погоду на юге и юго-востоке", - сообщила синоптик.

На Западе и Севере в среду прогнозируют порывистый ветер.

 

В Киеве 10 июля, ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью +12+14 градусов, днем ​​около +20 градусов.

"Это практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте", - добавила Диденко.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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