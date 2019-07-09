Синоптик: На жару не рассчитывайте
В Украине сохранится "сентябрьская свежесть", а ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей опустится до +7+14 градусов.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Холод не только продолжиться в ближайшее время в Украине, но и еще больше подсинит наши утренние и вечерние носы", - утверждает Диденко.
По ее словам, ближайшей ночью столбики термометров в большинстве областей Украины опустятся до +7 +14 градусов, а днем потеплеет до +17 +24 градусов.
В южной части страны 10 июля будет + 12+16 градусов, днем +23+26 градусов.
"Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона Pirmin, а вот влияние дальнего атлантического антициклона Winnie приведет преимущественно сухую погоду на юге и юго-востоке", - сообщила синоптик.
На Западе и Севере в среду прогнозируют порывистый ветер.
В Киеве 10 июля, ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью +12+14 градусов, днем около +20 градусов.
"Это практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте", - добавила Диденко.