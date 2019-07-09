Синоптик: На жару не рассчитывайте

4264 просмотра
Вторник, 9 июля 2019, 12:32

В Украине сохранится "сентябрьская свежесть", а ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей опустится до +7+14 градусов.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Холод не только продолжиться в ближайшее время в Украине, но и еще больше подсинит наши утренние и вечерние носы", - утверждает Диденко.

 

По ее словам, ближайшей ночью столбики термометров в большинстве областей Украины опустятся до +7 +14 градусов, а днем ​​потеплеет до +17 +24 градусов.

В южной части страны 10 июля будет + 12+16 градусов, днем ​​+23+26 градусов.

 

"Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона Pirmin, а вот влияние дальнего атлантического антициклона Winnie приведет преимущественно сухую погоду на юге и юго-востоке", - сообщила синоптик.

На Западе и Севере в среду прогнозируют порывистый ветер.

 

В Киеве 10 июля, ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью +12+14 градусов, днем ​​около +20 градусов.

"Это практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте", - добавила Диденко.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Синоптик: В середине недели повеет почти осенью 8 июля 2019, 13:21
Неделя начнется с грозами и дождями, ночью "подморозит" 7 июля 2019, 18:51
Киевлян предупреждают о грозе и шквалах 7 июля 2019, 12:42
Все новости
Главные новости
"Мотор Сич" Богуслаева поставляет детали военным РФ и работает в ОРДО – СМИ
Суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году
САП согласовала подозрения министру и нескольким главам ОГА
Разумков заявил, что будет говорить по-русски на эфирах, пока продолжается оккупация Донбасса и Крыма
Все новости
здоровье

Спасают ли пищевые добавки и от каких болезней?

советы

Плохое поведение ребенка: как с ним справиться родителям?

еда

Чем заменить лук

Поиск по сайту
Архив
Весь архів