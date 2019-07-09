Визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесен

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Вторник, 9 июля 2019, 12:57

Запланированный на 9-10 июля визит в Украину Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтебергом перенесен ориентировочно на октябрь.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Североатлантический совет должен был приезжать 9-10 июля и в связи с нашими выборами они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре. Пока окончательной даты нет, но мы ориентируемся на октябрь", - сказала она.

Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.

Напомним, ВРУ утвердила проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в 2020 году.

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Темы: НАТО Украина


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