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Визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесен

Вторник, 9 июля 2019, 12:57

Запланированный на 9-10 июля визит в Украину Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтебергом перенесен ориентировочно на октябрь.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Североатлантический совет должен был приезжать 9-10 июля и в связи с нашими выборами они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре. Пока окончательной даты нет, но мы ориентируемся на октябрь", - сказала она.

Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.

Напомним, ВРУ утвердила проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в 2020 году.

Темы: НАТОУкраина
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