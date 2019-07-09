На ЧАЭС полиция задержала "нелегалов" из Казахстана

Источник: полиция Киевской области в Facebook.

В городе Припять полиция задержала 9 нелегальных "сталкеров", 5 украинцев и 4 граждан Казахстана, а также двух крестьян, которые пытались вывезти ягоды из Чернобыльской зоны отчуждения.

Детали: У двух собирателей ягод изъяли 30 кг черники. Они пытались вывезти ягоду с ЧАЭС без соответствующего разрешения и дозиметрического контроля.

Задержанным грозит штраф до 500 гривен по ст. 46-1 Административного кодекса о "нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

Относительно "сталкеров" полиция открыла два уголовных производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Санкция предусматривает штраф от 850 до 1300 гривен или лишение свободы от 1 до 3 лет.

Полиция сообщает, что Государственная таможенная служба может сократить срок для казахстанцев.

По данным правоохранителей, в течение 2018 года полиция задержала 196 сталкеров в зоне отчуждения.