Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На ЧАЭС полиция задержала "нелегалов" из Казахстана

Вторник, 9 июля 2019, 13:43

Источник: полиция Киевской области в Facebook.

В городе Припять полиция задержала 9 нелегальных "сталкеров", 5 украинцев и 4 граждан Казахстана, а также двух крестьян, которые пытались вывезти ягоды из Чернобыльской зоны отчуждения.

Детали: У двух собирателей ягод изъяли 30 кг черники. Они пытались вывезти ягоду с ЧАЭС без соответствующего разрешения и дозиметрического контроля.

Задержанным грозит штраф до 500 гривен по ст. 46-1 Административного кодекса о "нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

Относительно "сталкеров" полиция открыла два уголовных производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Санкция предусматривает штраф от 850 до 1300 гривен или лишение свободы от 1 до 3 лет.

Полиция сообщает, что Государственная таможенная служба может сократить срок для казахстанцев.

По данным правоохранителей, в течение 2018 года полиция задержала 196 сталкеров в зоне отчуждения.

Украинская правда
Темы: Чернобыльполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Чернобыль
В Чернобыльской зоне заметили новую птицу
Зеленский на годовщину аварии на ЧАЭС предостерег мир от ядерного шантажа РФ
Опасные оленьи рога: почему их запрещено собирать в Чернобыле
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: