В Кремле сожалеют, что телемост провалился: "Украина не готова"

Источник: "РИА Новости".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал сожаление, что телемост между Россией и Украиной не состоялся.

Прямая речь: "В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но по всей видимости пока украинская сторона не готова к этому".

При этом, по мнению Пескова в случае проведения телемоста "российская и украинская стороны могли бы обсудить "все периоды" своих отношений в новейшей истории".

Почему это важно: Российская Федерация с 2014 года совершает вооруженную агрессию относительно Украины: аннексировала полуостров Крым и поддерживает незаконне вооруженные формирования на Донбассе, где также воюют представители регулярных войск РФ. При этом Россия отрицает присутствие на Донбассе и называет это "внутриукраинским конфликтом".

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