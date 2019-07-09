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В Кремле сожалеют, что телемост провалился: "Украина не готова"

Вторник, 9 июля 2019, 13:46

Источник: "РИА Новости".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал сожаление, что телемост между Россией и Украиной не состоялся.  

Прямая речь: "В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но по всей видимости пока украинская сторона не готова к этому".

При этом, по мнению Пескова в случае проведения телемоста "российская и украинская стороны могли бы обсудить "все периоды" своих отношений в новейшей истории".

Почему это важно: Российская Федерация с 2014 года совершает вооруженную агрессию относительно Украины: аннексировала полуостров Крым и поддерживает незаконне вооруженные формирования на Донбассе, где также воюют представители регулярных войск РФ. При этом Россия отрицает присутствие на Донбассе и называет это "внутриукраинским конфликтом".

История вопроса:

  • 7 июля российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире "Россия 1" анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", запланированное на 12 июля совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • 8 июля активисты протестовали под зданием телеканала "NewsOne" против запланированного телемоста с "Россия 24".  
  • NewsOne заявил, что отменяет телемарафон "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом из-за угроз физической расправы.
  • Генеральная прокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за предложения украинского телеканала NewsOne устроить так называемый телемост "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом "Россия 24".

Темы: Росcиятелевидениескандал
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