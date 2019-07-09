Под офисом "Слуги народа" в Херсоне подожгли машину доверенного лица кандидата

2303 просмотра
Вторник, 9 июля 2019, 14:48

В Херсонской области под офисом партии "Слуга народа" подожгли автомобиль доверенного лица кандидата в народные депутаты по 182 округу Павла Павлиша.

Об этом 9 июля сообщает пресс-служба политической партии.

"К сожалению, недобросовестные конкуренты нашей партии готовы одержать победу любой ценой", - отметили в политсиле.

 
ФОТО: FB ПАВЛИША

Правоохранители Херсонщины отметили, что получили сообщение о происшествии около 21:35 часов понедельника, 8 июля. Сообщается, что никто из граждан не пострадал.

Следователи рассматривают несколько версий происшествия в центре Херсона, основная из которых связана с профессиональной деятельностью потерпевшей.

"Автомобиль принадлежит местной жительнице, юристу, профессиональному адвокату, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в Херсоне", - установили правоохранители.

 
ФОТО: FB ПАВЛИША

Предварительная квалификация - ч.2 ст. 194 ККУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

На месте работала следственно-оперативная группа, проводился осмотр места происшествия, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы.

 
ФОТО: FB ПАВЛИША

Сам кандидат считает, что это "экс-регионалы". "Мы знаем, что это экс-регионалы, которые не могут нас одолеть", - написал Павлиш в Facebook.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Херсон Слуга народа полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело Гандзюк: на Херсонщине проводят 13 обысков 19 июня 2019, 14:31
В Херсоне полицейский сбил двух пешеходов 8 июня 2019, 14:02
Убийство Гандзюк: Мангеру позволили выезжать за город без предупреждения 31 мая 2019, 11:48
Все новости
Главные новости
Зеленский поедет в Чернобыль: ни один турист не пострадает
Глава Фонда госимущества Трубаров задержан НАБУ
ГБР обнародовало переговоры Минобороны о бракованных бронежилетах
НАБУ подготовило подозрение министру Насалику – источник
Все новости
здоровье

Спасают ли пищевые добавки и от каких болезней?

Фото

Чрезвычайные виды из кабины самолета

Фото

"Люди – свиньи": 20 фотографий, которые вас гарантированно возмутят

Поиск по сайту
Архив
Весь архів