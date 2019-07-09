Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под офисом "Слуги народа" в Херсоне подожгли машину доверенного лица кандидата

Вторник, 9 июля 2019, 14:48

В Херсонской области под офисом партии "Слуга народа" подожгли автомобиль доверенного лица кандидата в народные депутаты по 182 округу Павла Павлиша.

Об этом 9 июля сообщает пресс-служба политической партии.

"К сожалению, недобросовестные конкуренты нашей партии готовы одержать победу любой ценой", - отметили в политсиле.

 
ФОТО: FB ПАВЛИША

Правоохранители Херсонщины отметили, что получили сообщение о происшествии около 21:35 часов понедельника, 8 июля. Сообщается, что никто из граждан не пострадал.

Следователи рассматривают несколько версий происшествия в центре Херсона, основная из которых связана с профессиональной деятельностью потерпевшей.

"Автомобиль принадлежит местной жительнице, юристу, профессиональному адвокату, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в Херсоне", - установили правоохранители.

 
ФОТО: FB ПАВЛИША

Предварительная квалификация - ч.2 ст. 194 ККУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

На месте работала следственно-оперативная группа, проводился осмотр места происшествия, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы.

 
ФОТО: FB ПАВЛИША

Сам кандидат считает, что это "экс-регионалы". "Мы знаем, что это экс-регионалы, которые не могут нас одолеть", - написал Павлиш в Facebook.

Украинская правда
Темы: ХерсонСлуга народаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Херсон
Оккупанты обстреляли общину на Херсонщине, пострадали две жительницы
В Херсоне прогремела серия взрывов – СМИ
Житель Херсона подорвался, распиливая боеприпас в гараже
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: