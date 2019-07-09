Под офисом "Слуги народа" в Херсоне подожгли машину доверенного лица кандидата
В Херсонской области под офисом партии "Слуга народа" подожгли автомобиль доверенного лица кандидата в народные депутаты по 182 округу Павла Павлиша.
Об этом 9 июля сообщает пресс-служба политической партии.
"К сожалению, недобросовестные конкуренты нашей партии готовы одержать победу любой ценой", - отметили в политсиле.
Правоохранители Херсонщины отметили, что получили сообщение о происшествии около 21:35 часов понедельника, 8 июля. Сообщается, что никто из граждан не пострадал.
Следователи рассматривают несколько версий происшествия в центре Херсона, основная из которых связана с профессиональной деятельностью потерпевшей.
"Автомобиль принадлежит местной жительнице, юристу, профессиональному адвокату, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в Херсоне", - установили правоохранители.
Предварительная квалификация - ч.2 ст. 194 ККУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).
На месте работала следственно-оперативная группа, проводился осмотр места происшествия, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы.
Сам кандидат считает, что это "экс-регионалы". "Мы знаем, что это экс-регионалы, которые не могут нас одолеть", - написал Павлиш в Facebook.