Путин об оскорблениях грузинского журналиста: Один вышел, что-то ляпнул
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не стоит возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, обматерившего его в прямом эфире, поскольку это будет "много чести" для него.
Об этом он сказал, комментируя инициативу российских парламентариев возбудить уголовное дело против грузинского журналиста, передает ТАСС.
"Много чести - возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше", - заявил Путин.
Также он высказался против санкций, которые хотела ввести Госдума против Грузии.
"Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого", - сказал президент РФ.
Путин добавил, что "ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией", он не стал бы ничего предпринимать, чтобы " не осложнять отношения".
По его словам, "антироссийские настроения" в Грузии раздуваются людьми, не знающими истории, и наносят вред самим гражданам этой страны.
Напомним:
- Грузинский телеведущий Гиоргий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
- Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно приняла постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на "провокации радикальных сил" в Грузии.