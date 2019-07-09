Путин об оскорблениях грузинского журналиста: Один вышел, что-то ляпнул

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Вторник, 9 июля 2019, 16:49

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не стоит возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, обматерившего его в прямом эфире, поскольку это будет "много чести" для него.

Об этом он сказал, комментируя инициативу российских парламентариев возбудить уголовное дело против грузинского журналиста, передает ТАСС.

"Много чести - возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше", - заявил Путин.

Также он высказался против санкций, которые хотела ввести Госдума против Грузии.

"Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого", - сказал президент РФ.

Путин добавил, что "ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией", он не стал бы ничего предпринимать, чтобы " не осложнять отношения".

По его словам, "антироссийские настроения" в Грузии раздуваются людьми, не знающими истории, и наносят вред самим гражданам этой страны. 

Напомним:

  • Грузинский телеведущий Гиоргий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
  • Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно приняла постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".
  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на "провокации радикальных сил" в Грузии.

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Темы: Путин Росcия Грузия


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