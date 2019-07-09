Украинка вышла в полуфинал самого престижного теннисного турнира

1801 просмотр
Вторник, 9 июля 2019, 19:08

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира "Уимблдон".

Об этом сообщает Sportarena.

По информации издания, Свитолина в двух сетах переиграла Каролину Мухову из Чехии. Общий счет - 7:5, 6:4.

Отмечается, что по ходу первой партии украинская теннисистка проигрывала со счетом 2:5, однако затем выдала прекрасную серию из 5 выигранных подряд геймов.

Во втором сете преимущество Свитолиной было неоспоримым, и она уверенно довела матч до убедительной победы.

В полуфинале "Уимблдона" украинка встретится с румынкой Симоной Халеп.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: спорт


powered by lun.ua
Материалы по теме
Свитолина повторила свой рекорд на Уимблдоне 5 июля 2019, 15:54
Бубка ответил на обвинения в продаже своего голоса 5 июля 2019, 13:48
WADA подозревает 300 спортсменов из РФ в допинговых нарушениях 3 июля 2019, 06:27
Все новости
Главные новости
Насалику объявлено подозрение
Одесский суд полностью оправдал Труханова
Минский процесс: Зеленский внес кадровые изменения
Зеленский поедет в Чернобыль: ни один турист не пострадает
Все новости
еда

Что стоит знать о шоколадных вкусностях

комиксы

10 картинок о том, что случается в душе с каждым

Видео

Неприятный запах изо рта. Как возникает и что с ним делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів