Украинка вышла в полуфинал самого престижного теннисного турнира
Вторник, 9 июля 2019, 19:08
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира "Уимблдон".
Об этом сообщает Sportarena.
По информации издания, Свитолина в двух сетах переиграла Каролину Мухову из Чехии. Общий счет - 7:5, 6:4.
Отмечается, что по ходу первой партии украинская теннисистка проигрывала со счетом 2:5, однако затем выдала прекрасную серию из 5 выигранных подряд геймов.
Во втором сете преимущество Свитолиной было неоспоримым, и она уверенно довела матч до убедительной победы.
В полуфинале "Уимблдона" украинка встретится с румынкой Симоной Халеп.