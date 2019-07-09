Украинка вышла в полуфинал самого престижного теннисного турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира "Уимблдон".

Об этом сообщает Sportarena.

По информации издания, Свитолина в двух сетах переиграла Каролину Мухову из Чехии. Общий счет - 7:5, 6:4.

Отмечается, что по ходу первой партии украинская теннисистка проигрывала со счетом 2:5, однако затем выдала прекрасную серию из 5 выигранных подряд геймов.

Во втором сете преимущество Свитолиной было неоспоримым, и она уверенно довела матч до убедительной победы.

В полуфинале "Уимблдона" украинка встретится с румынкой Симоной Халеп.