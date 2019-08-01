Аброськин: должны быть задержаны еще 2 заказчика убийства "Сармата"

Полиция собрать достаточные доказательства и задержать еще двух заказчиков убийства ветерана АТО Виталия Олешко на позывной "Сармат".

Об этом написал заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в facebook.

"Задача на сегодня - чтобы все 11 содержались под стражей и обязательно понесли уголовную ответственность, чтобы были собраны достаточные доказательства и задержаны еще двое заказчиков убийства", - заявил Аброськин.

Напомним: