Аброськин: должны быть задержаны еще 2 заказчика убийства "Сармата"
Четверг, 1 августа 2019, 00:55
Полиция собрать достаточные доказательства и задержать еще двух заказчиков убийства ветерана АТО Виталия Олешко на позывной "Сармат".
Об этом написал заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в facebook.
"Задача на сегодня - чтобы все 11 содержались под стражей и обязательно понесли уголовную ответственность, чтобы были собраны достаточные доказательства и задержаны еще двое заказчиков убийства", - заявил Аброськин.
Напомним:
- Бывший участник АТО, общественный активист Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года.
- Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломака, Максим Владимиринков - вероятные исполнители.
- Весной 2019 года дело "Сармата" объединили еще с одним – разбойным нападением на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года.
- В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемого организатора убийства "Сармата": Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.