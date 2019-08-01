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В РФ арестовали актера за роль пьяного сотрудника МВД

Четверг, 1 августа 2019, 03:39

Суд в Москве арестовал на восемь суток актёра театра "Современник" Дмитрия Смолева, который снялся в ролике в форме сотрудника автоинспекции.

Об этом пишет Радио Свобода.

Его признали виновным в незаконном ношении полицейской формы и мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

В ролике, который ранее появился в соцсетях, актёр, одетый в полицейскую форму, изображает пьяного сотрудника ГИБДД. Полиция начала поиски снявшегося в ролике, посчитав, что он "дискредитирует органы внутренних дел", пишет агентство "Москва".

Сотрудники ГИБДД вместе с полицейскими района Якиманка выяснили, что в видео снялся 37-летний актер "Современника".

"За этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознания. Выяснили, опознали, приехали в театр и с репетиции увезли", – написал в Фейсбуке культурный обозреватель Слава Шадронов.

Смолев был задержан накануне вечером прямо перед спектаклем "Дюма", в котором он должен был играть. Режиссёр постановки Михаил Ефремов сообщил о задержании актёра зрителям перед началом спектакля, роль Д'Артаньяна исполнил другой актёр.

Темы: Росcия
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