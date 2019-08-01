Сенат США одобрил кандидатуру Крафт на пост постпреда при ООН
Четверг, 1 августа 2019, 04:31
Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя при ООН.
Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Назначение Крафт поддержали 57 сенаторов, против высказались 33.
Напомним:
- В мае Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт.
- Келли Крафт - действующий посол США в Канаде. Ее муж, угольный миллиардер Джо Крафт, является многолетним спонсором партии республиканцев.
- Перед этим Трамп предложил назначить на должность постпреда США при ООН Хизер Нойерт, но она сняла с рассмотрения свою кандидатуру.
- Предыдущая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли ушла в отставку в декабре 2018 года.