Сенат США одобрил кандидатуру Крафт на пост постпреда при ООН

Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя при ООН.

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