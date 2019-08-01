Сенат США одобрил кандидатуру Крафт на пост постпреда при ООН

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Четверг, 1 августа 2019, 04:31

Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя при ООН.

Об этом свидетельствуют результаты голосования. 

Назначение Крафт поддержали 57 сенаторов, против высказались 33.

Напомним:

  • В мае Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт.
  • Келли Крафт - действующий посол США в Канаде. Ее муж, угольный миллиардер Джо Крафт, является многолетним спонсором партии республиканцев.
  • Перед этим Трамп предложил назначить на должность постпреда США при ООН Хизер Нойерт, но она сняла с рассмотрения свою кандидатуру.
  • Предыдущая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли ушла в отставку в декабре 2018 года. 

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Темы: ООН США


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