За сутки ОБСЕ зафиксировала 34 взрывы на Донбассе
За прошедшие сутки наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали восемь взрывов в Донецкой области и двадцать шесть в Луганской.
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по состоянию на 30 июля.
СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.
В Донецкой области СММ зафиксировала 8 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юг-юго-запад от Донецкой фильтровальной и северо-восточнее Светлодарска (подконтролен правительству).
В Луганской области СММ зафиксировала 26 взрывов. Большинство нарушений зафиксировано в районах на восток от Дмитровки (подконтрольна правительству). По оценке наблюдателей, они были связаны с "проведением учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности", а также в районах на север и восток от Попасной (подконтрольна правительству).
Напомним:
- На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 31 июля договорились с 1 августа ремонтировать мост, разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской.
- Ремонт продлится несколько месяцев.
- В ТКГ также сошлись на том, что "режим тишины" в целом соблюдается.
- Представители ТКГ с участием представителей ОРДЛО, договорились о бессрочном прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua