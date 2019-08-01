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За сутки ОБСЕ зафиксировала 34 взрывы на Донбассе

Четверг, 1 августа 2019, 04:55

За прошедшие сутки наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали восемь взрывов в Донецкой области и двадцать шесть в Луганской.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по состоянию на 30 июля.

СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

В Донецкой области СММ зафиксировала 8 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах  на юг-юго-запад от Донецкой фильтровальной и северо-восточнее Светлодарска (подконтролен правительству).

В Луганской области СММ зафиксировала 26 взрывов. Большинство нарушений зафиксировано в районах на восток от Дмитровки (подконтрольна правительству). По оценке наблюдателей, они были связаны с "проведением учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности", а также в районах на север и восток от Попасной (подконтрольна правительству).

Напомним:

  • На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 31 июля договорились с 1 августа ремонтировать мост, разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской. 
  • Ремонт продлится несколько месяцев.
  • В ТКГ также сошлись на том, что "режим тишины" в целом соблюдается.
  • Представители ТКГ с участием представителей ОРДЛО, договорились о бессрочном прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

Темы: ОБСЕДонбассООС
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