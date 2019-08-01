За сутки ОБСЕ зафиксировала 34 взрывы на Донбассе

160 просмотров
Четверг, 1 августа 2019, 04:55

За прошедшие сутки наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали восемь взрывов в Донецкой области и двадцать шесть в Луганской.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по состоянию на 30 июля.

СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и увеличение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

В Донецкой области СММ зафиксировала 8 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах  на юг-юго-запад от Донецкой фильтровальной и северо-восточнее Светлодарска (подконтролен правительству).

В Луганской области СММ зафиксировала 26 взрывов. Большинство нарушений зафиксировано в районах на восток от Дмитровки (подконтрольна правительству). По оценке наблюдателей, они были связаны с "проведением учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности", а также в районах на север и восток от Попасной (подконтрольна правительству).

Напомним:

  • На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 31 июля договорились с 1 августа ремонтировать мост, разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской. 
  • Ремонт продлится несколько месяцев.
  • В ТКГ также сошлись на том, что "режим тишины" в целом соблюдается.
  • Представители ТКГ с участием представителей ОРДЛО, договорились о бессрочном прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ОБСЕ Донбасс ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Минске договорились с 1 августа разминировать мост в Станице Луганской 31 июля 2019, 19:31
Миссия ОБСЕ сообщила о 22 системах залпового огня, нарушающих линию отвода 30 июля 2019, 23:32
На оккупированной части Донецкой области подорвался на мине тракторист 28 июля 2019, 05:27
Все новости
Главные новости
Наследник Аль-Каиды, сын Усамы бин Ладена мертв
Новости 31 июля: Видео-реконструкция нападения на Гандзюк, кадры Зеленского
В Минске договорились с 1 августа разминировать мост в Станице Луганской
Возле одного из КПВВ начали взрываться боеприпасы, движение полностью остановили
Все новости
советы

4 типа боли в спине и как с ней бороться

психология

Оскорблять старших или младших по возрасту вредно. Вот почему

Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів