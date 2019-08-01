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Израиль одобрил строительство домов на Западном берегу реки Иордан

Четверг, 1 августа 2019, 06:44

Правительство Израиля одобрило строительство сотен палестинских домов на занятом Западном берегу реки Иордан. Кроме того, спецслужбы разрешили возведение еврейских поселений.

Об этом пишет DW.

Решение было единогласно принято кабинетом министров незадолго до прибытия в Израиль советника президента США Джареда Кушнера, которого также в среду принял в Иерусалиме премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Планы израильского правительства предусматривают строительство 700 домов для палестницев и 6000 домов для еврейских поселенцев на территории зоны C, которая находится под полным контролем Израиля.

Пока остается неясным, будут ли дома выстроены заново или власти выдадут разрешение на использование уже возведенных зданий. Зона C охватывает почти 60 процентов Палестинской автономии.

Наблюдатели предполагают, что за разрешением на строительство домов для палестинцев скрывается желание Нетаньяху выказать свою добрую волю на фоне плана по мирному урегулированию положения на Ближнем Востоке, который был предложен Белым домом.

Вместе с Джаредом Кушнером в Иерусалим для конультаций с Нетаньяху прибыли еще один советник Трампа Джейсон Гринблатт, спецпосланник США по связям с Ираном Брайан Хук и посол США и Израиле Дэвид Фридман.

До визита в Израиль Кушнер обсуждал в Аммане американский мирный план по Ближнему Востоку с королем Иордании Абдаллой II. Ранее Абдалла II высказывался в пользу варианта с созданием отдельного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Темы: ИзраильСША
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