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Свитолина победила россиянку Касаткину в турнире WTA в Сан-Хосе

Четверг, 1 августа 2019, 07:16

Украинская теннисистка Элина Свитолина чуть более чем за час обыграла россиянку Касаткину во втором круге хардового турнира серии WTA Premier в американском Сан-Хосе.

Об этом пишет Радио Свобода.

Потеряв свою подачу в начале игры, дальше украинка собралась и за матч отдала сопернице всего четыре гейма - 6:3, 6:1.

Это уже пятая победа Свитолиной над Касаткиной, пока она ей не уступила ни разу.

В следующем круге соперницей Свитолиной станет представительница Греции Мария Саккаре. Украинская теннисистка встречалась с ней в третьем круге Wimbledon, одержав победу в трех сетах - 6:3, 6:7, 6:2.

Призовой фонд турнира Mubadala Silicon Valley Classic составляет более 876 000 долларов. Он для Свитолиной является первым из серии турниров перед последним в этом сезоне турниром "Большого слэма" US Open.

Темы: спорт
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