"Тишина" на Донбассе: Боевики совершили 11 обстрелов, в том числе из минометов
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- дважды у Песков из подствольного гранатомета;
- вблизи Водяного из стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Лебединского из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
- окрестности Широкино со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Богдановка из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета;
- у Павлополя из стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово из миномета калибра 82 мм;
- окрестности Новогнатовка из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 1 раз из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета вблизи Золотого-4.
В то же время, как сообщается, 31 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня.
За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.
С начала текущих суток враг совершил два обстрела позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил из крупнокалиберного пулемета вблизи Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны один раз из автоматического гранатомета и стрелкового оружия в районе населенного пункта Попасная.
Военные подчеркнули, что Объединенные силы "надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня".