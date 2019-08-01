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"Тишина" на Донбассе: Боевики совершили 11 обстрелов, в том числе из минометов

Четверг, 1 августа 2019, 07:40

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды у Песков из подствольного гранатомета;
- вблизи Водяного из стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Лебединского из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
- окрестности Широкино со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Богдановка из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета;
- у Павлополя из стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово из миномета калибра 82 мм;
- окрестности Новогнатовка  из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 1 раз из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета вблизи Золотого-4.

В то же время, как сообщается, 31 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток враг совершил два обстрела позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил из крупнокалиберного пулемета вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны один раз из автоматического гранатомета и стрелкового оружия в районе населенного пункта Попасная.

Военные подчеркнули, что Объединенные силы "надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня".

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Темы: ООСбоевые действия
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