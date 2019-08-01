Правозащитные организации требуют расследовать действия омбудсмена

Несколько правозащитных организаций требуют от уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой объяснить увольнение Андрея Козлова с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и назначение нового конкурса.

Также ее просят прокомментировать обнародованные Национальным антикоррупционным бюро и Генеральной прокуратурой данные, указывающие на договоренности о назначении в ВККС "лояльного" человека по квоте омбудсмена.

От правоохранительных органов правозащитники требуют провести независимое расследование информации, которая была обнародована НАБУ и ГПУ относительно вероятного совершения Людмилой Денисовой уголовного правонарушения.

Кроме того, Верховную Раду IX созыва призывают создать временную специальную комиссию и подготовить заключение о наличии или отсутствии оснований для увольнения Денисовой с должности уполномоченного в связи с нарушением присяги.

Под заявлением подписались: ОО "Возвращение в Дом", "Донецкий Мемориал", Крым-SOS, Объединение родственников политзаключенных Кремля, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Центр гражданских свобод, Центр прав человека ZMINA, Центр "Социальное действие".

Они напоминают, что 26 июля НАБУ обнародовало аудиозапись телефонных разговоров, которые свидетельствуют, что глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк и некоторые судьи вмешивались в деятельность ВККС и организовали принятие неправосудных решений во избежание обязательного квалификационного оценивания.

Вмешательство Вовка якобы обеспечило замену двух членов ВККС на заведомо определенных "лояльных" победителей конкурса по квоте уполномоченного по правам человека и Государственной судебной администрации.

Павел Вовк назвал аудиозаписи "непрофессиональным монтажом" и ложью.

Людмила Денисова за 5 дней никаких комментариев не дала.

Правозащитные организации напоминают, что ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверную информацию в декларациях бывшего нардепа и омбудсмена Людмилы Денисовой за 2015, 2016 и 2017 годы.

По данным следствия, Денисова в обмен на отмену этих протоколов согласилась отозвать назначенного по ее квоте члена ВККС Андрея Козлова и заменить его на более "лояльного" кандидата. 27 июня она действительно уволила Козлова и назначила конкурс.

Напомним: