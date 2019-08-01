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Полицейская погоня в Днепре закончилась крупным ДТП с маршруткой

Четверг, 1 августа 2019, 12:12
Полицейская погоня в Днепре закончилась крупным ДТП с маршруткой

Водитель, убегавший от патрульных, сбил маршрутное такси в Днепре, 11 человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По ее данным, авария произошла 1 августа около 7 утра на перекрестке улицы Вернадского и проспекта Яворницкого.

Патрульные полицейские преследовали автомобиль Hyundai Getz за правонарушение.

"На неоднократные требования патрульных остановиться, водитель не реагировал. Нарушив правила дорожного движения, он совершил столкновение с маршрутным такси Mercedes Sprinter. От удара автобус с пассажирами перевернулся на бок", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что на момент аварии в салоне микроавтобуса находилось 15 человек, из них травмы получили 11 пассажиров микроавтобуса.

Также в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Hyundai Getz. Все они были доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Украинская правда
Темы: ДТПДнепрполициятранспорт
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